Трамп издал странный звук на предвыборном митинге в Южной Каролине

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Пендлтоне, штат Южная Каролина, несколько раз издавал необычные звуки прямо во время выступления.

Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Британская газета The Independent обратила внимание на этот эпизод, отметив, что странные звуки в речи американского лидера вызвали реакцию критиков, которые сочли его поведение необычным. По данным издания, произошедшее вновь вызвало вопросы о состоянии здоровья Трампа.