Джейхун Байрамов и Кая Каллас проводят переговоры в Баку - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит встречу с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом сообщает МИД АР в своем аккаунте в соцсети X.

После встречи один на один стороны проводят переговоры в расширенном составе.

В повестке дня встречи один на один были двусторонние отношения в формате Азербайджан-ЕС и вопросы региональной безопасности.

Особое внимание было уделено поддержанию уважительного, сбалансированного диалога, основанного на взаимных интересах и понимании.

Обсуждения переговоров в расширенном составе сосредоточены на текущих вопросах и перспективах отношений Азербайджан-ЕС, включая такие области сотрудничества, как энергетика, торговля, транспорт и зеленый переход, а также вклад Азербайджана в региональную связанность и поставки чистой энергии.

Также были затронуты вопросы региональной безопасности, включая ситуацию после конфликта.

Министр Байрамов повторил долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, что внесение изменений в Конституцию Армении для устранения претензий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана является предварительным условием для подписания мирного соглашения.