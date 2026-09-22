Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом пресс-служба МИД Азербайджана сообщила в соцсети X.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по двусторонней и многосторонней повестке, а также региональным процессам.

Министры подчеркнули важность постоянных контактов на высоком уровне, взаимного уважения и добрососедских отношений.

В качестве еще одного важного шага в направлении расширения двустороннего сотрудничества была отмечена состоявшаяся в августе 2026 года в Бишкеке встреча президентов Азербайджана и Ирана.

Также была подчеркнута важность дипломатии и диалога, продвижения мира и стабильности. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности.