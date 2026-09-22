 Джейхун Байрамов выступил на заседании Контактной группы по Джамму и Кашмиру в Нью-Йорке - ФОТО | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов выступил на заседании Контактной группы по Джамму и Кашмиру в Нью-Йорке - ФОТО

First News Media22:40 - 22 / 09 / 2026
Джейхун Байрамов выступил на заседании Контактной группы по Джамму и Кашмиру в Нью-Йорке - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру, состоявшемся в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом министерство иностранных дел сообщило в публикации в социальной сети X.

Министр вновь подтвердил приверженность Азербайджана мирному урегулированию вопроса в соответствии с международным правом, международным гуманитарным правом, Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Джейхун Байрамов также подчеркнул важность продолжения усилий по нормализации отношений между Индией и Пакистаном с точки зрения укрепления регионального мира и стабильности.

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