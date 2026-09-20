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Политика

Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке

First News Media23:44 - 20 / 09 / 2026
Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о встрече в Нью-Йорке.

Как передает 1news.az, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Только что разговаривал с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Мы договорились о встрече в Нью-Йорке», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что встреча «может многое изменить».

Отметим, что 22 сентября в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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