МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"Решительно осуждаем террористическую атаку, направленную против комплекса мечети и полицейского участка в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.
С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству Пакистана и братскому пакистанскому народу, а также семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.
Азербайджан солидарен с Пакистаном в борьбе против всех проявлений терроризма", - говорится в сообщении.
Напомним, что в результате теракта погиб по меньшей мере 31 человек.
We strongly condemn the terrorist attack targeting the mosque and police compound in Kohat, Khyber Pakhtunkhwa, #Pakistan.
We extend our deepest condolences to the Government and brotherly people of Pakistan, as well as to the families and loved ones of those who lost their… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 20, 2026