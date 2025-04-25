В Стамбуле стартовали закрытые консультации России и Турции по Ближнему Востоку

В Стамбуле стартовали консультации делегаций России и Турции по ситуации на Ближнем Востоке, они проходят в закрытом режиме.

Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.

По информации агентства, в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию в Сирии и Палестине. Турцию представит замминистра иностранных дел Нух Йылмаз, а РФ – его коллега Михаил Богданов.

Ранее ТАСС сообщал, что на встрече пройдет всесторонний обмен идеями по региональным вопросам. В турецком МИДе отметили, что Россия является страной, консультациям с которой стран придает большое значение в контексте событий на Ближнем Востоке.

Источник: Ведомости