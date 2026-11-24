Накануне около 13:11 на территории села Яныгпея Товузского района автомобиль марки «ВАЗ», которым без водительских прав управлял житель Гедабейского района Шакир Гусейнов, съехал с дороги и опрокинулся в водный канал.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Как отмечается в информации, в результате ДТП Ш. Гусейнов скончался на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле пассажиры - супруга водителя Пюста и сын Хаял Гусейновы, его невестка, а также двое внуков в возрасте 4 и 2 лет - были доставлены в больницу.

«На место происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции, по факту проводится расследование.

По предварительной версии, причиной аварии стал неправильный выбор скоростного режима при совершении маневра на крутом повороте со стороны Ш. Гусейнова, не знакомого с данной дорогой.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) еще раз напоминает, что превышение скорости, а также управление транспортным средством лицами, не имеющими водительских прав и необходимых навыков, приводят к тяжелым трагедиям. В связи с этим ведомство призывает водителей всегда учитывать дорожные и погодные условия, а на незнакомых участках дороги проявлять особую осторожность», - отметили в управлении.