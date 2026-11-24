Власти Молдовы планируют до конца января 2027 года разработать дорожную карту по подготовке страны к присоединению к секторальным ограничительным мерам Евросоюза против России и Беларуси.

Как сообщает Sputnik Молдова, этот вопрос обсуждался на заседании Межведомственного наблюдательного совета под председательством премьер-министра Василе Тофана.

В пресс-службе правительства сообщили, что документ предусматривает подготовку нормативно-правовой базы и национальных механизмов, необходимых для реализации будущего решения о присоединении Молдовы к санкционным режимам ЕС. Речь идет об ограничительных мерах против России, введенных решением Совета ЕС от 31 июля 2014 года, а также о секторальных и индивидуальных санкциях против Беларуси, предусмотренных решением от 15 октября 2012 года.

Дорожная карта будет разработана на основе оценки экономических и социальных последствий присоединения к этим мерам. В документе также определят уязвимые места, возможности адаптации и необходимые меры государственного вмешательства для смягчения возможных последствий.