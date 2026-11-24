В Марнеульском районе Грузии задержан мужчина, обвиняемый в мошенническом завладении крупной суммой денег.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Ранее судимый фигурант пообещал жителю Марнеульского муниципалитета, что, используя свои влиятельные связи, добьется освобождения его ребенка из тюрьмы в Азербайджане. Взамен он потребовал у этого гражданина 11 000 лари (4 242 доллара США).

Задержанный получил требуемую сумму от гражданина и присвоил ее путем мошенничества.

По данному факту ведется следствие. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.