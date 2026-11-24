Вице-премьер Армении Мгер Григорян сегодня отправился с двухдневным рабочим визитом в Россию.

В ходе поездки в Москву он проведет двусторонние переговоры с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, а также примет участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Sputnik Армения.

Переговоры проходят на фоне периодически возникающих торговых и регуляторных трений между Ереваном и Москвой в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В последние годы армянские экспортеры неоднократно сталкивались с усилением фитосанитарного и таможенного контроля, а также с временными ограничениями на ввоз в Россию отдельных категорий продукции — в частности, коньяка, молочных товаров и сельхозпродукции. Ереван, в свою очередь, поднимал эти вопросы на площадке ЕЭК, указывая на необходимость беспрепятственного доступа товаров на общий рынок союза.

Дополнительным фоном для диалога остаются противоречия вокруг политического курса Армении. В начале 2025 года парламент республики одобрил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, после чего в Москве неоднократно заявляли о несовместимости одновременного членства в ЕС и ЕАЭС. В то же время рынок ЕАЭС по-прежнему остается ключевым направлением для сбыта армянской перерабатывающей и аграрной промышленности, а также важным источником энергоресурсов по льготным ценам.

Мгер Григорян и Алексей Оверчук являются сопредседателями российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и представляют свои страны в Совете ЕЭК. Ожидается, что в рамках нынешнего визита стороны обсудят текущие вопросы двустороннего товарооборота, логистику и снятие барьеров на внутреннем рынке союза.