Турецкая рок- и метал-исполнительница Асена Озчетин скончалась в возрасте 53 лет в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщают турецкие СМИ, печальную новость подтвердили участники группы Karakedi, в которой певица на протяжении многих лет выступала в качестве солистки.

Асена Озчетин начала музыкальную карьеру в начале 1990-х годов в Анкаре. В 1991 году она основала группу Çizgi Ötesi, которая позднее получила название Hard Lines. Коллектив просуществовал до 1996 года. В разные годы певица выступала в составе групп Karakedi, Cats и Dragonborn, а также участвовала в музыкальном проекте Senforock, где рок- и метал-композиции исполнялись в сопровождении симфонического оркестра.

В 2009 году артистка выпустила сольный альбом «Uçurumlar Arasında», в который вошли в том числе ее собственные композиции. Среди известных песен исполнительницы - «Yeter Ki Susma», «Bana Kalan», «Kadınlar Bayramı» и «Son Sözüm».