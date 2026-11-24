Военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, солдат Рахман Керимов, скончался, несмотря на усилия врачей Центральной клинической больницы, где он проходил лечение от продолжительной тяжёлой болезни.

О смерти военнослужащего сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего в связи с его кончиной и желает им терпения. Allah rəhmət eləsin!» — отмечается в сообщении пресс-службы.