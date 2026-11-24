На протяжении всей истории азербайджанские женщины играли важную роль в развитии просвещения, образования, культуры и национального самосознания.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов в ходе вступительной речи на конференции на тему «Роль женщин в формировании толерантного и прогрессивного общества».

По его словам, в конце XIX — начале XX века инициативы, связанные с распространением просветительских идей в Азербайджане, поощрением женского образования, становлением печати и театра, способствовали обновлению национального самосознания.

«Исторический опыт Азербайджана заслуживает внимания и с точки зрения обеспечения прав женщин. Открытие в 1901 году в Баку первой на мусульманском Востоке светской школы для девочек, а также предоставление женщинам избирательного права Азербайджанской Демократической Республикой в 1918 году являются важными событиями нашей истории. Эти факты свидетельствуют о том, что активное участие женщин в общественной жизни имеет глубокие исторические корни в общественной мысли и традициях государственности Азербайджана», — отметил он.

Рамин Мамедов подчеркнул, что в философии государственности общенационального лидера Гейдара Алиева место женщин в общественной жизни являлось неотъемлемой частью мировоззрения, основанного на правах человека, социальной справедливости и национальном прогрессе.

По его словам, общенациональный лидер рассматривал участие женщин в общественно-политических процессах, а также реализацию их знаний и способностей в качестве интеллектуального потенциала страны как одно из важных условий современного государственного строительства.

«Закрепление в Конституции, принятой в 1995 году, равных прав и свобод мужчин и женщин, а также присоединение нашей страны в том же году к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин стали одним из важных этапов реализации этой политики», — отмечает Р. Мамедов, добавляя, что данный политический курс продолжается Президентом Ильхамом Алиевым с учётом вызовов современности.

«Надёжное обеспечение прав женщин, расширение их представленности в общественно-политической жизни и государственном управлении являются одними из главных приоритетов государственной политики», — подчеркивает председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов.

Гафар Агаев