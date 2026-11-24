19 ноября 2026 года в Баку по адресу: Ağ Şəhər, 1-ci Yaşıl Ada küçəsi, 1 открылся первый официальный дилерский центр Ducati в Азербайджане.

Легендарный итальянский бренд, ставший символом скорости, инженерного совершенства и безошибочно узнаваемого дизайна, впервые официально представлен на азербайджанском рынке.

Новый дилерский центр — это единственный официальный центр Ducati в стране, объединивший в одном пространстве продажу мотоциклов, оригинальной экипировки и аксессуаров, а также полноценный авторизованный сервис.

Официальным представителем Ducati в Азербайджане выступила компания UKRAVTO GROUP.

В Баку официально представлены Ducati Monster+, Streetfighter V4 S, Panigale V4, XDiavel V4, Multistrada V4 S и Scrambler Nightshift. В дальнейшем модельный ряд будет регулярно обновляться и пополняться новинками Ducati.

Особое место в экспозиции занимает Ducati Panigale V4 Lamborghini – лимитированная модель, выпущенная тиражом всего 693 экземпляра.

Азербайджанские поклонники бренда впервые получают возможность приобретать мотоциклы Ducati у официального дилера — с гарантией производителя, профессиональным сервисом и полноценной клиентской поддержкой. Владельцам Ducati также будет доступен ассортимент оригинальной экипировки, аксессуаров и запасных частей.

Официальный сервис Ducati оснащен специализированным оборудованием производителя, а обслуживание и ремонт мотоциклов проводятся с использованием оригинальных запасных частей и в соответствии со стандартами Ducati Motor Holding.

Появление официального дилерского центра Ducati — это не только выход еще одного мирового бренда на рынок. Вместе с шоурумом в Баку появляется площадка для развития сообщества поклонников марки и современной мотокультуры в целом.