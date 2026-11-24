Амфибийно-десантная группа ВМС США, состоящая из трех крупных десантных кораблей с морской пехотой на борту, движется в сторону Ближнего Востока.

Как передает «Интерфакс», об этом свидетельствуют данные информационной службы Военно-морского института США.

В настоящее время корабельная группа находится в Сингапуре, куда прибыла по пути в район Аравийского моря.

В ее состав входят универсальный десантный корабль USS Makin Island, а также два десантно-вертолетных корабля-дока — USS John P. Murtha и USS Anchorage. На борту находятся около 2,5 тыс. военнослужащих 13-го экспедиционного батальона морской пехоты, две эскадрильи истребителей F-35B, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты, а также десантные катера.

Тем временем в районе Аравийского моря, к юго-востоку от Ирана, находятся авианосцы USS George Bush и USS Theodore Roosevelt. На каждом из них базируются по 48 истребителей. Кроме того, вблизи Ирана размещены два крейсера, девять ракетных эсминцев, боевой корабль прибрежной зоны и беспилотный разведывательный корабль.

Еще два эсминца ВМС США находятся в Красном море, а два других выполняют задачи в восточной части Средиземного моря.