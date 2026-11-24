Президент США Дональд Трамп мог заработать до $15 млн за счет роста стоимости принадлежащих ему акций американского производителя чипов Nvidia после возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно декларациям о доходах, поданным американским лидером в управление по вопросам этики при правительстве США (последний документ датирован 5 ноября), по состоянию на 30 сентября он мог владеть пакетом объемом до 370 тыс. акций Nvidia. На фоне новостей о возвращении Хуанга котировки компании, переживавшие резкое падение в последние недели, 23 ноября резко выросли более чем на 30%, указывает FT.

В свою очередь телеканал ABC News со ссылкой на финансовые отчеты федерального правительства сообщил, что Трамп за первые девять месяцев 2026 года совершил более 30 сделок по покупке и продаже акций Nvidia «за миллионы долларов».

В конце 2025 года американский лидер владел акциями компании на общую сумму $12 млн. Как отмечает телеканал, Белый дом продолжает настаивать на том, что президент напрямую не управляет своим портфелем ценных бумаг.

23 ноября Nvidia объявила о восстановлении Дженсена Хуанга в должности гендиректора и президента компании. 12 ноября он покинул посты, а также вышел из совета директоров на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку. По сведениям портала Semafor, Трамп участвовал в заседании совета директоров Nvidia перед восстановлением Хуанга в должности.

Источник: ТАСС