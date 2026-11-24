В проекте новой Конституции Армении содержится пункт о запрете деятельности партий, которые ведут пропаганду отказа от независимости.

Об этом глава Минюста Србуи Галян заявила в интервью Общественной телекомпании Армении.

Как отметила министр, сейчас ограничение деятельности партий на законодательном уровне связано с запретом на иностранное финансирование, власти Армении решили включить этот пункт и в проект новой Конституции. Цель заключается в том, чтобы ни одна власть в будущем не изменила эту установку в законодательстве, утверждает Галян.

"Мы также предусмотрели новое основание для запрета деятельности партий – это ведение пропаганды отказа от независимости", – заявила глава Минюста.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиционным силам, требующим его отставки, заключить "простую сделку". Для этого, по его словам, им достаточно согласиться на проведение референдума по новой Конституции. В противном случае премьер пригрозил запустить "бульдозер" внеочередных выборов, по итогам которых, как он утверждает, ни одна из двух нынешних оппозиционных сил не пройдет в парламент.

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