Ранние браки — это социальная проблема, которая ограничивает будущее девочек, наносит ущерб их здоровью, личностному развитию и возможности самостоятельно определять свою жизнь.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в ходе вступительной речи на конференции на тему «Роль женщин в формировании толерантного и прогрессивного общества».

По её словам, каждая девочка имеет право на образование, взросление в здоровой и безопасной среде, а также участие в принятии решений, касающихся её будущего. Это право должно защищаться государством.

Бахар Мурадова отметила, что в борьбе с ранними браками большое значение имеют просветительские мероприятия, а также совместная деятельность общества и соответствующих государственных структур.

«В этом направлении важную роль должны играть и представители духовенства, и религиозные организации. Считаю, что они обладают определёнными возможностями и влиянием в решении этой проблемы, и мы должны задействовать их совместными усилиями», — подчеркнула она.

Глава Госкомитета также отметила, что для предотвращения ранних браков и других негативных явлений необходимо защищать право девочек на образование, обеспечивать их взросление в здоровой и безопасной среде, а также поддерживать их возможность самостоятельно принимать решения относительно своего будущего.

Кроме того, она подчеркнула, что борьба с насилием не должна ограничиваться исключительно правовыми мерами, а должна также включать устранение его социальных и моральных причин.

Гафар Агаев