Всемирно известный американский певец Джастин Тимберлейк готовится откровенно рассказать о своей жизни и карьере в четырехсерийном документальном проекте под названием «Timberlake».

Как сообщает Entertainment Tonight, артист затронет в сериале в том числе свои отношения с Бритни Спирс, расставание с которой сопровождалось многочисленными спорами и неоднозначными публичными заявлениями, скандальное выступление с Джанет Джексон на Super Bowl в 2004 году, а также арест в 2024 году по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Дж.Тимберлейк признался, что поначалу не хотел соглашаться на участие в проекте, поскольку многие события его жизни уже становились достоянием общественности, тогда как другие он предпочитал держать в тайне.

«Я заставил себя быть откровенным во многих вопросах впервые в жизни», - отмечает певец, комментируя решение принять участие в документальном сериале.

Помимо самого Джастина Тимберлейка, в проекте появятся его супруга Джессика Бил и мать Линн. Своими воспоминаниями также поделятся музыкальные продюсеры Тимбалэнд, Фаррелл Уильямс и другие представители индустрии.

Премьера первых двух эпизодов «Timberlake» состоится 11 декабря на платформе Apple TV.

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