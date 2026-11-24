Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и обсудил с ним усилия по возобновлению диалога между Соединенными Штатами и Ираном.

Об этом со ссылкой на источники сообщил в X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Встреча между премьером Катара и вице-президентом США прошла в Белом доме.

Ранее встречу с премьер-министром Катара провел госсекретарь США Марко Рубио. Пресс-служба Госдепартамента сообщала, что стороны начали восьмой раунд стратегического диалога между США и Катаром по двусторонним вопросам в сферах экономики и безопасности.

Президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил журналистам телеканала Fox News, что Вашингтон и Тегеран продолжают непрямые консультации о прекращении конфликта. Американский лидер также сообщил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если договоренности с исламской республикой не будут достигнуты.

Источник: ТАСС