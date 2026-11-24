В Турции проведена спецоперация в рамках масштабного расследования по делу религиозного объединения «Сулейманчылар».

Одновременная операция охватила 8 провинций Турции. Из 28 подозреваемых, на арест которых были выданы ордера, задержан 21 человек, розыск еще 7 продолжается.

Операцию по 29 адресам провели сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Управления полиции Анкары. Подозреваемым вменяется целый ряд тяжких экономических и должностных преступлений:

- создание преступной организации и руководство ею;

- участие в преступной организации;

- отмывание преступных доходов;

- мошенничество с нанесением ущерба государственным учреждениям;

- нарушение Налогово-процессуального кодекса.

Расследование в отношении структуры, которую, по версии следствия, возглавляет Алихан Куриш, известный в обществе как лидер религиозной группы «Сулейманчылар», стартовало 13 августа. Тогда рейды прошли по 123 адресам в 17 провинциях. По итогам первой волны 16 августа суд арестовал 32 человека, включая самого Куриша. При обыске в его домашнем стальном сейфе следователи обнаружили чеки на сумму 3 миллиона долларов, а также золото и ювелирные изделия стоимостью около 27,5 миллиона турецких лир.

Комментируя резонансное дело, министр юстиции Акын Гюрлек подчеркнул, что действия силовиков не направлены против каких-либо религиозных взглядов или общин, а нацелены исключительно на ликвидацию незаконной финансовой структуры. Сам Алихан Куриш на допросах отверг обвинения в руководстве преступным сообществом.

Источник: Sabah