Ведущая платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok объявила о новых инструментах безопасности.

Среди ключевых обновлений - расширение возможностей функции «Семейные настройки», запуск специального руководства для педагогов, а также новые технологии для распознавания ИИ-контента и защиты креаторов от использования их внешности без согласия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TikTok.

TikTok продолжает развивать инструменты, которые помогают пользователям чувствовать себя безопасно и комфортно на платформе. Представленные обновления направлены на то, чтобы семьи могли лучше понимать цифровые привычки подростков, а пользователи и авторы контента получали больше возможностей для распознавания материалов, созданных с помощью генеративных технологий искусственного интеллекта, и защиты своих интересов.

Больше информации о цифровой активности подростков

TikTok представил обновленную версию функции «Семейные настройки», которая позволяет родителям связать свой аккаунт с аккаунтом подростка и управлять параметрами его безопасности и конфиденциальности.

Аккаунты подростков в TikTok уже имеют встроенные механизмы защиты, включая настройки приватности, возрастные ограничения контента и установленный по умолчанию лимит экранного времени - 60 минут в день. Новое обновление дополняет эти возможности, предоставляя родителям более подробную и наглядную информацию о том, как подростки используют платформу.

Обновленный интерфейс объединяет четыре основных направления:

Экранное время. Теперь родители, пользуясь инструментом "Семейные настройки", в первую очередь видят информацию о среднем времени использования TikTok подростком, его активности в ночные часы и установленных ограничениях. Эти данные были доступны и ранее, но благодаря последним обновлениям они стали более заметными и удобными для просмотра.

Взаимодействия. Родители смогут отслеживать изменения в количестве подписчиков и подписок подростка, видеть аккаунты, с которыми он взаимодействует, а также заблокированные им профили.

Интересы. Платформа предоставила родителям возможность просматривать подборку видео креаторов, на которых подписан подросток, чтобы лучше понимать, какие темы и сообщества его интересуют.

Публикации. Новый раздел позволит видеть публичные видео, опубликованные подростком за неделю, и количество их просмотров.

Эти данные будут обновляться на ежедневной основе. Для большего удобства, обновленные «Семейные настройки» также станут доступны родителям через веб-браузер.

Важно, что при разработке новых возможностей TikTok учитывал не только потребность родителей в контроле, но и важность доверительного общения в семье. Как показало исследование TikTok и Qualtrics, более 70% опрошенных родителей подростков хотели бы иметь инструменты, которые помогают начинать разговор с детьми об их цифровом опыте, а не только устанавливать ограничения.

В рамках дальнейшего развития функционала «Семейных настроек» TikTok также работает над разработкой уведомлений, которые будут информировать родителей, если подросток будет неоднократно искать материалы, связанные с темами суицида или причинения себе вреда. Вместе с уведомлением родители будут получать рекомендации о том, как деликатно обсудить с подростком ситуацию и предложить ему поддержку.

В дополнение к инструментам для родителей TikTok представил новое руководство для педагогов, разработанное совместно с учителями и экспертами по безопасности молодежи. Оно содержит информацию о работе платформы, инструментах онлайн-безопасности и рекомендации по обсуждению с учащимися вопросов цифрового благополучия и медиаграмотности. Руководство будет размещено в Центре безопасности TikTok.

Инструменты для распознавания ИИ-контента

Также платформа представила инструмент, позволяющий определить, было ли изображение или видео создано либо отредактировано с помощью ИИ-генеративных функций TikTok. Воспользоваться им сможет любой человек, даже не владеющий аккаунтом в TikTok, загрузив материал через Центр прозрачности.

Для проверки используются цифровые маркеры, содержащие информацию о происхождении контента, а также разработанные TikTok невидимые водяные знаки, которые сложно удалить при скачивании или редактировании материалов. Это помогает распознавать ИИ-контент даже при его распространении за пределами платформы.

TikTok последовательно развивает технологии маркировки ИИ-контента. К настоящему времени на платформе было промаркировано более 5 миллиардов видео, созданных с помощью ИИ.

Защита креаторов и развитие ИИ-грамотности

TikTok также объявил о поэтапном глобальном внедрении Likeness Detection - инструмента, который помогает креаторам и публичным лицам обнаруживать ИИ-контент, в котором их внешность могла быть использована без согласия.

Для подключения необходимо пройти проверку личности через стороннего партнера TikTok. При этом платформа не хранит документы, удостоверяющие личность пользователей. Авторы смогут получать уведомления о потенциальном использовании их внешности, просматривать обнаруженные материалы и направлять жалобы на контент, нарушающий Правила сообщества.

Новые возможности дополняют инициативы TikTok по развитию ИИ-грамотности. В июле 2026 года платформа запустила образовательный раздел внутри приложения, который уже посетили более 4 миллионов пользователей. Кроме того, функция «Управление темами» позволяет регулировать частоту появления определенных категорий видео в ленте рекомендаций, включая ИИ-контент.

«Все представленные обновления продолжают работу TikTok по развитию безопасной цифровой среды, в которой пользователи могут самостоятельно управлять своим опытом на платформе», - отмечается в пресс-релизе.