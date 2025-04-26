Делегация ХАМАС прибыла в Каир для продолжения консультаций по Газе

Палестинское движение ХАМАС направило в Каир делегацию, члены которой обсудят со своими египетскими визави прекращение огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Представители руководства ХАМАС утром 26 апреля прибыли в Каир и уже начали переговоры с египетскими официальными лицами касательно прекращения огня в Газе и обмена израильских заложников на палестинских заключенных в рамках всеобъемлющего соглашения", - говорится в сообщении. В ХАМАС отметили, что соглашение, которого они намерены добиваться, должно предусматривать "полный вывод" израильской армии из сектора Газа и начало восстановления анклава.