В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан похищено более 20 тыс. манатов

25 апреля с банковских карт граждан Азербайджана было похищено свыше 20 тыс. манатов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, преступления были совершены с использованием различных кибермеханизмов.

С банковских карт граждан злоумышленники списали суммы в размере от 9 до 6 тыс. манатов.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины и пароли для доступа к системам, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. Передача этих данных посторонним лицам может привести к хищению средств, в том числе и в форме получения кредитов от имени жертвы.

Граждан призывают быть предельно осторожными при получении сомнительных звонков и не поддаваться на предложения о "выгодном заработке", страховании, визовых услугах или "усилении безопасности" банковских счетов.