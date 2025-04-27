В Агстафинском районе волки растерзали 40 овец - ВИДЕО

В селе Татлы Агстафинского района волки напали на отару овец, принадлежащую местному жителю.

В результате хищники растерзали 40 животных на ферме.

Владелец хозяйства рассказал, что узнал о случившемся в восемь утра от пастуха.

"Я приехал и увидел, что 37 овец погибли, а три получили ранения", - отметил он.

Начальник управления охраны здоровья животных и ветеринарной службы Агстафинского района Шафаят Багиров подчеркнул, что мясо животных, пострадавших от нападения, категорически запрещено употреблять в пищу. Он также добавил, что тела погибших овец нельзя скармливать собакам.

По словам хозяина фермы, ущерб от нападения волков составил около 12 000 манатов.

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