В Агстафинском районе волки растерзали 40 овец - ВИДЕО
В селе Татлы Агстафинского района волки напали на отару овец, принадлежащую местному жителю.
В результате хищники растерзали 40 животных на ферме.
Владелец хозяйства рассказал, что узнал о случившемся в восемь утра от пастуха.
"Я приехал и увидел, что 37 овец погибли, а три получили ранения", - отметил он.
Начальник управления охраны здоровья животных и ветеринарной службы Агстафинского района Шафаят Багиров подчеркнул, что мясо животных, пострадавших от нападения, категорически запрещено употреблять в пищу. Он также добавил, что тела погибших овец нельзя скармливать собакам.
По словам хозяина фермы, ущерб от нападения волков составил около 12 000 манатов.
Подробнее - в видеоматериале Baku TV:
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