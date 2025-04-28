Бахар Мурадова: Мы должны адаптировать права трудящихся к новым вызовам

Одним из ключевых приоритетов в повестке дня государств всего мира сегодня является укрепление социального благополучия трудящихся, в том числе семей, защита прав женщин и детей, создание равных возможностей для всех. Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места усилилось. Мы должны адаптировать права трудящихся к новым вызовам.

Об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на конференции «Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места», посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

Глава комитета отметила, что сегодня в Азербайджане возникают новые вызовы в рамках процесса Великого возвращения: «Мы должны предпринять шаги, чтобы люди адаптировались к жизни в умном селе. Для этого необходимо реализовать новые проекты. Защита прав семей, проживающих в Карабахе, и людей, участвующих в восстановлении и разминировании, также должна быть включена в коллективный договор. Обеспечение занятости семей и граждан, возвращающихся в Карабах, предоставление им достойных и безопасных условий труда следует держать в центре внимания как важный вопрос».

Источник: АЗЕРТАДЖ