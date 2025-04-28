Президент UNITAR: Форум НПО Глобального Юга укрепит сотрудничество

Форум НПО Глобального Юга внесет вклад в укрепление сотрудничества. Мы должны наращивать сотрудничество между нашими народами.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Эквадора, президент UNITAR Луис Гальегос в ходе выступления на проходящем 28 апреля в Баку Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира».

Подчеркнув особую необходимость сотрудничества между «Юг-Юг», он отметил, что мир каждый день сталкивается с новыми вызовами, и мы должны быть готовы к новым пандемиям: «Они влияют на любую страну и каждый должен обращать на это внимание. Необходимо учитывать последствия пандемии и принимать меры на глобальном уровне для ее предотвращения. Мы должны приложить усилия для решения стоящих перед нами проблем посредством диалога, призвать все мировые сообщества разделить свою ответственность и принять совместные решения».

Л. Гальегос также подчеркнул, что в настоящее время в мире происходит более 60 вооруженных конфликтов и они затрагивают две трети государств-членов ООН: «Обеспечение мира, справедливости и процветания должно быть важной целью общества».

Источник: АЗЕРТАДЖ