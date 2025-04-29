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Скандал из-за визита Пашиняна в армянский храм Эстонии: Эчмиадзин открестился от «провластных» заявлений архиепископа

First News Media15:22 - Сегодня
Скандал из-за визита Пашиняна в армянский храм Эстонии: Эчмиадзин открестился от «провластных» заявлений архиепископа

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью продолжает обостряться.

Церковь все чаще оказывается в оппозиции к политическому курсу нынешнего руководства, а власть стремится ограничить ее влияние. Очередным инцидентом в этом противостоянии стал случай с архиепископом Вазгеном Мирзаханяном, который в ходе посещения премьер-министром Николом Пашиняном храма Св. Григория Просветителя в Таллинне позволил себе политические оценки и одобрил действия премьера на внешнеполитическом поле.

В частности, священнослужитель оказал Пашиняну теплый прием, помолившись с ним у алтаря. После этого он обратился к армянскому премьеру, сказав, что молится за успех его программ по вопросу мирной повестки с соседями, а также поддержал «шаги в направлении ЕС, поскольку христианство пришло именно с Запада (хотя само учение Христа пришло с Востока - ред.)». Со слов Мирзаханяна, таким образом, Армения может обеспечить народу будущее посредством мирного соседства, подобно балтийским странам, передают армянские СМИ.

Поведение архиепископа вызвало бурную реакцию у ААЦ, поскольку у церкви и властей страны серьезные разногласия по ряду вопросов, а глава епархии тепло встречает премьер-министра, который не посещает службы в Армении и находится в открытой конфронтации с Католикосом Всех армян Гарегином II.

В связи с этим Армянская Апостольская Церковь выступила с комментарием, поспешив откреститься от высказываний своего архиепископа, подчеркнув, что «они не отражают официальную позицию Церкви».

«Фразы, прозвучавшие в приветственной речи Мирзаханяна, вызвали разногласия в различных слоях нашего общества, к сожалению, также стали причиной политических спекуляций, оскорбительных высказываний в адрес священнослужителя и Церкви. Некоторые мысли и суждения, высказанные предстоятелем епархии, очень субъективны, индивидуальны и не выражают позицию церкви», - говорится в заявлении Церкви.

Также отмечается, что при озвучивании оценок по какому-либо вопросу, особенно когда официальной позиции ААЦ нет, церковники «должны проявлять осмотрительность и осторожность, чтобы не дать повода для неверных трактований».

Столь поспешное отречение Эчмиадзина от слов архиепископа Мирзаханяна лишь подчеркивает глубокий кризис в самой Армянской Апостольской Церкви. Когда молитва о мире, европейском будущем и добрососедстве воспринимается как «политическая ангажированность», возникает закономерный вопрос: где заканчивается духовная миссия и начинается страх перед общественным резонансом? Попытка сохранить видимость «нейтралитета» ценой откровенного дистанцирования от собственного архиерея выглядит не как зрелость, а как тревожный симптом внутренней неуверенности и конформизма.

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