В Иреване ставят условия ОДКБ

Республика Армения, будучи суверенным государством, сама решает, когда следует предпринять тот или иной шаг.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян в ходе брифинга после заседания правительства сегодня, 26 июня, отвечая на вопрос о том, каков предел, после которого правительство Армении примет решение о выходе из ОДКБ, сообщают армянские СМИ.

По его словам, по вопросу ОДКБ Армения не намекает, а прямо говорит, что долго так оставаться не может. В конечном итоге, если партнеры по ОДКБ, в том числе Россия, не будут делать политических заявлений о поддержке Армении, то власти примут окончательное решение, сказал он.

На вопрос о том, не делает ли нынешняя позиция Армении в отношении ОДКБ уязвимыми страну, Костанян ответил: «Вы считаете, что членство в ОДКБ сделало нас менее уязвимыми?».