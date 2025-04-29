 Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте

First News Media15:53 - Сегодня
Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте

В столице Узбекистана состоялось 105-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Исполнительный комитет Содружества, нашу страну на заседании представлял первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов.

С приветственным словом перед собравшимися выступил член Экономического совета СНГ, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр экономики и финансов Республики Узбекистан Джамшид Кучкаров. Открыл и вел заседание председатель Экономического совета СНГ, первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода.

На заседании, в котором приняли участие заместители глав правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, был обсужден широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

На мероприятии был утвержден Комплекс мер по привлечению и стимулированию взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Информацию по документу представил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Умид Абидхаджаев. Проект разработан по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и направлен на развитие взаимодействия по улучшению инвестиционного климата, увеличение притока взаимных прямых иностранных инвестиций в экономику государств – участников СНГ, повышения эффективности осуществления инвестиций.

Главы делегаций одобрили проект Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств – участников СНГ. Концепция направлена на гармонизацию национальных аэронавигационных систем с целью повышения экономической эффективности использования воздушного пространства государств – участников СНГ, обеспечение «прозрачных» границ для международной аэронавигации и обслуживания пользователей воздушного пространства на основе единых правил и технологий. О ней собравшихся проинформировал председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Сторчевой. Ожидаемым результатом является повышение безопасности, регулярности и экономичности полетов воздушных судов гражданской авиации и качества обслуживания воздушного движения.

Документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

По вопросу «О проекте Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области охраны здоровья населения» собравшихся проинформировал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Согласно Концепции, основными целями данного взаимодействия являются согласованные действия, направленные на охрану здоровья населения государств – участников СНГ, и создание условий для межгосударственного сотрудничества, ориентированного на развитие общественного здоровья и здравоохранения, повышение качества жизни населения, развитие сотрудничества в области фармации.

Проект Концепции будет внесен на рассмотрение СГП СНГ.

На заседании также были представлены проекты Концепции развития сотрудничества государств – участников СНГ в области легкой промышленности и Плана мероприятий по ее реализации. Концепция и План направлены на решение комплекса актуальных задач, связанных с удовлетворением потребностей в продукции легкой промышленности преимущественно за счет внутренних источников, с укреплением национальной безопасности за счет обеспечения промышленного комплекса и стратегических отраслей качественной продукцией, с развитием системы научного обеспечения легкой промышленности и внедрением современных инновационных технологий.

Проекты документов будут внесены на рассмотрение СГП СНГ.

Членами Экономического совета одобрен проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения, рассмотрен доклад о деятельности антимонопольных органов государств – участников СНГ на отдельных рынках социально значимых товаров в современных условиях, а также вопрос о внесении изменений в План мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 18 июля 2025 года в городе Москва.

Поделиться:
175

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Строим мосты, не стены: Азербайджан и Иран – новый формат соседства

Футбол

Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Политика

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Экономика

BP сообщает о падении прибыли на 48 процентов

Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте

Китай-Азербайджан: новый импульс - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Azer Turk Bank присоединился к международной платежной системе Китайской Народной Республики - UnionPay

Председатель Центрального банка Азербайджана озвучил прогноз цены на нефть в текущем году

17-й саммит ОЭС пройдет в Ханкенди

Китай-Азербайджан: новый импульс - ФОТО

Последние новости

В Баку меняется схема движения этого автобусного маршрута - Причина

Сегодня, 17:51

В Баку горит автомастерская

Сегодня, 17:48

BP сообщает о падении прибыли на 48 процентов

Сегодня, 17:28

Власти Ирана не исключают версию с саботажем или диверсией в порту Шахид-Раджаи

Сегодня, 17:24

Более 2 тысяч учеников примут участие в следующем этапе Национального хакатона - ФОТО

Сегодня, 17:20

Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана

Сегодня, 17:16

В Азербайджане шакал напал на мужчину

Сегодня, 17:10

СГБ Грузии: В 2024 году в стране планировалась насильственная смена власти

Сегодня, 17:06

Учителя могут выбрать новые вакансии: начался очередной этап конкурса

Сегодня, 17:02

В посольстве Азербайджана в Грузии учреждена должность советника по вопросам образования

Сегодня, 16:49

Председатель ОЗА: Разрушение наших памятников в Западном Азербайджане – это преступление против мирового культурного наследия

Сегодня, 16:44

Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

Сегодня, 16:43

В Иране инициировали импичмент министра дорог и городского развития из-за взрыва в порту

Сегодня, 16:28

Генеральный директор ИСЕСКО посетил Общину Западного Азербайджана

Сегодня, 16:11

Покинет ли капризная погода страну в мае?

Сегодня, 16:01

В США уволили сотни ученых по климату

Сегодня, 16:00

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте

Сегодня, 15:53

Азиз Алекберли: Сотрудничество между Общиной Западного Азербайджана и ИСЕСКО будет продолжено и в дальнейшем

Сегодня, 15:45

АЖД укрепляет локомотивный парк: в Китае будут приобретены современные локомотивы

Сегодня, 15:40

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда группы OneRepublic - ФОТО

Сегодня, 15:23
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50