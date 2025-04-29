Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте

В столице Узбекистана состоялось 105-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Исполнительный комитет Содружества, нашу страну на заседании представлял первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов.

С приветственным словом перед собравшимися выступил член Экономического совета СНГ, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр экономики и финансов Республики Узбекистан Джамшид Кучкаров. Открыл и вел заседание председатель Экономического совета СНГ, первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода.

На заседании, в котором приняли участие заместители глав правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, был обсужден широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

На мероприятии был утвержден Комплекс мер по привлечению и стимулированию взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Информацию по документу представил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Умид Абидхаджаев. Проект разработан по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и направлен на развитие взаимодействия по улучшению инвестиционного климата, увеличение притока взаимных прямых иностранных инвестиций в экономику государств – участников СНГ, повышения эффективности осуществления инвестиций.

Главы делегаций одобрили проект Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств – участников СНГ. Концепция направлена на гармонизацию национальных аэронавигационных систем с целью повышения экономической эффективности использования воздушного пространства государств – участников СНГ, обеспечение «прозрачных» границ для международной аэронавигации и обслуживания пользователей воздушного пространства на основе единых правил и технологий. О ней собравшихся проинформировал председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Сторчевой. Ожидаемым результатом является повышение безопасности, регулярности и экономичности полетов воздушных судов гражданской авиации и качества обслуживания воздушного движения.

Документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

По вопросу «О проекте Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области охраны здоровья населения» собравшихся проинформировал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Согласно Концепции, основными целями данного взаимодействия являются согласованные действия, направленные на охрану здоровья населения государств – участников СНГ, и создание условий для межгосударственного сотрудничества, ориентированного на развитие общественного здоровья и здравоохранения, повышение качества жизни населения, развитие сотрудничества в области фармации.

Проект Концепции будет внесен на рассмотрение СГП СНГ.

На заседании также были представлены проекты Концепции развития сотрудничества государств – участников СНГ в области легкой промышленности и Плана мероприятий по ее реализации. Концепция и План направлены на решение комплекса актуальных задач, связанных с удовлетворением потребностей в продукции легкой промышленности преимущественно за счет внутренних источников, с укреплением национальной безопасности за счет обеспечения промышленного комплекса и стратегических отраслей качественной продукцией, с развитием системы научного обеспечения легкой промышленности и внедрением современных инновационных технологий.

Проекты документов будут внесены на рассмотрение СГП СНГ.

Членами Экономического совета одобрен проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения, рассмотрен доклад о деятельности антимонопольных органов государств – участников СНГ на отдельных рынках социально значимых товаров в современных условиях, а также вопрос о внесении изменений в План мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 18 июля 2025 года в городе Москва.