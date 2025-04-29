Председатель ОЗА: Разрушение наших памятников в Западном Азербайджане – это преступление против мирового культурного наследия

Наши объекты культурного наследия на территории Западного Азербайджана (ОЗА) являются не только образцами культуры азербайджанского народа, но и объектами культурного наследия исламского мира и мира в целом.

Об этом журналистам сказал председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли.

«Разрушение этих памятников – это преступление против мирового культурного наследия. В настоящее время Община Западного Азербайджана имеет точный учет наших культурных памятников на территории Западного Азербайджана. Мы предоставим информацию о нынешнем состоянии этих памятников международным организациям, в том числе ИСЕСКО. Несомненно, мы будем стараться предотвратить уничтожение объектов азербайджанского и мусульманского культурного наследия на территории нынешней Армении – в Западном Азербайджане», – отметил А.Алекберли.

Он заявил, что в ЮНЕСКО и другие международные организации недавно были направлены обращения относительно населенного пункта Тепебаши, последнего азербайджанского населенного пункта в Иреване, и его культурных памятников, включая мечеть Тепебаши, построенную Аббасгулу ханом Иреванским: «Мы срочно подняли свой голос относительно предотвращения разрушения этих территорий, то есть населенного пункта, имеющего статус исторического региона, и памятников, расположенных вокруг него».

Источник: АЗЕРТАДЖ