Келлог: Трамп хочет всеобъемлющего перемирия между Украиной и РФ как минимум на 30 дней

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и РФ заключили всеобъемлющее перемирие.

Как передает УНИАН, об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News.

"Трамп стремится к всеобъемлющему, как минимум 30-дневному перемирию между Украиной и РФ", - сказал он.

Келлог подчеркнул, что необходимо достичь хотя бы временного перемирия на море, в воздухе и на суше. Он отметил, что Украина и Россия затем могут продлить соглашение.

"Мы видим, что украинцы к этому готовы. Теперь очередь за россиянами, за Путиным. У нас есть одна сторона, теперь нужна другая сторона. Думаю, мы близки к этому", - заверил спецпредставитель Трампа.