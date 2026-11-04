Санчес: американцы проголосовали против политики ненависти

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал результаты промежуточных выборов в США, заявив, что американское общество выступило против политики, ведущей к обеднению, ненависти и привилегиям элит.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пост в соцсети Х Санчеса.

«Вчера американское общество проголосовало против политики, которая только приводит к обеднению. Против ненависти. Против сексизма. Против отрицания климатических изменений и против привилегий элит. Это произошло в Бразилии. Это только что произошло в США. И это скоро произойдет в Испании», — написал Санчес на своей странице в соцсети X.

Досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 29 ноября. Решение о роспуске парламента и назначении досрочного голосования было объявлено в начале октября на фоне масштабного экономического и жилищного кризиса, а также ряда коррупционных скандалов.

Основная борьба развернется между тремя политическими силами: Социалистической рабочей партией (PSOE) во главе с Санчесом, главной оппозиционной Народной партией (PP), которую возглавляет Альберто Нуньес Фейхоо, и ультраправой партией Vox под руководством Сантьяго Абаскаля.