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СКБ ОДКБ может рассмотреть применение к Армении статьи 25 устава

Редакция 1news14:07 - Сегодня
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СКБ ОДКБ может рассмотреть применение к Армении статьи 25 устава

Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть вопрос о применении к Армении статьи 25 Устава организации при утверждении соответствующей повестки.

Об этом заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков журналистам на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Ранее глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не видит возможности своего возвращения в Организацию Договора о коллективной безопасности.

«В этом году, если повестка дня будет утверждена 10 числа, то, значит, на Совете коллективной безопасности этот вопрос будет обсуждаться. Решение о приостановке — это решение Армении. А вот решение Совета коллективной безопасности глав наших стран, оно будет известно после заседания СКБ», — сказал Масадыков. Он отметил, что есть представленный Россией проект решения о применении статьи 25 Устава ОДКБ к Армении. «Это касается членских взносов и, скажем так, присутствия, но неучастия [третий год] в работе Организации Договора о коллективной безопасности», — добавил он.

Источник: ТАСС

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