 Возможный реванш демократов на Капитолии: что значат итоги выборов в США для Баку и региона? – МНЕНИЕ | 1news.az | Новости
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Возможный реванш демократов на Капитолии: что значат итоги выборов в США для Баку и региона? – МНЕНИЕ

Себа Агаева15:15 - Сегодня
Возможный реванш демократов на Капитолии: что значат итоги выборов в США для Баку и региона? – МНЕНИЕ

По результатам промежуточных выборов в США демократам удалось получить контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей Конгресса. 

Сенат - демократы получат 55 мест в Сенате Конгресса США, у республиканцев будет 45 кресел, прогнозирует газета New York Times. Для большинства в палате необходим минимум 51 мандат.

Палата представителей - телеканал NBC ухудшил прогноз для республиканцев по количеству мест в нижней палате конгресса до 177 кресел, демократам отдают 258 мест.

Губернаторы - республиканцы получают 19 постов, демократы - 25 постов

Дональд Трамп признал эти предварительные итоги.

Эти результаты способны кардинально перекроить баланс сил на Капитолийском холме и ощутимо повлиять на внешнеполитическую повестку Вашингтона. 

Переход контроля над Конгрессом к Демократической партии может привести к переформатированию американо-азербайджанских отношений и активизации проармянского лоббизма в вопросах мирного процесса с Арменией, а также судьбы ключевых региональных проектов, включая TRIPP.

О том, как перемены в законодательной власти в США отразятся на устойчивости Белого дома, глобальной безопасности и ситуации на Южном Кавказе, рассказал 1news.az заместитель главы Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов:

«Изменится очень многое. Во-первых, демократы начнут мстить как самому Трампу, так и ключевым фигурам его администрации — от директора ФБР и министра войны до госсекретаря и других высокопоставленных чиновников. Для этого они задействуют комитеты Конгресса и Сената, вызывая функционеров на слушания и инициируя расследования, чтобы фактически парализовать работу администрации президента. В ближайшие два года нам предстоит наблюдать ожесточенную внутреннеполитическую борьбу и хаос в США.

Наиболее интересным представляется то, как именно будет меняться и трансформироваться активность США в контексте российско-украинской войны. Хотя речь идет о внешней политике, где президент США обладает широкой свободой действий, демократы через Конгресс и Сенат способны вносить существенные корректировки в американскую позицию по этому кризису.

Еще более актуальным и интригующим остается вопрос в отношении Ирана. Согласно Резолюции о военных полномочиях, администрация Трампа имеет право вести ограниченные военные действия в течение 60 дней без предварительного одобрения и санкции Конгресса.

Но именно на это и рассчитывает иранская сторона, придерживающаяся стратегии «игры вдолгую». Соответственно, возможные удары по Ирану и в целом переговорная позиция США существенно ослабнут в процессе урегулирования иранского кризиса.

Что касается нашего региона, то по проекту TRIPP деньги уже выделены, то есть основная работа выполнена и главные политические решения приняты. Остается лишь практическая реализация этих решений в ближайшие полгода, чтобы завершить процесс формирования компании и начать строительство. В темпах реализации TRIPP каких-либо изменений не произойдет.

Однако, в случае усиления позиций армянского лобби в Конгрессе и Сенате мы можем стать свидетелями появления новых трений в американо-азербайджанских отношениях. Это негативно скажется на темпах реализации договоренностей по азербайджанскому треку.

Армянская диаспора стремится выдвинуть свои условия к любой активности США в отношении Азербайджана, увязывая ее с требованиями по освобождению осужденных лиц армянского происхождения, делимитации границы и сохранению культурного наследия. Этот фактор создаст определенные проблемы как содержательного характера, так и в информационном поле.

Если же посмотреть на ситуацию в целом, непредсказуемость и неопределенность в международных отношениях только вырастут. В ближайшие два года — и особенно в оставшиеся полтора месяца до начала работы нового состава Конгресса и Сената — президент Трамп постарается по максимуму использовать имеющееся время для реализации конкретных практических шагов».

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