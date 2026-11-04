Хаменеи предупредил о более масштабном ответе при агрессии США

Ответ Тегерана в случае повторения агрессии США примет "гораздо более широкие масштабы".

Об этом говорится в послании верховного руководителя Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи по случаю Национального дня борьбы с мировым империализмом.

"Осуществление Ираном контроля над Ормузским проливом и уничтожение американских военных баз в странах региона были ответом на агрессию и преступления США в ходе третьей навязанной войны", - говорится в послании. По словам Хаменеи, действия Тегерана также являются частью борьбы против империализма, которую Иран ведет по собственной инициативе в регионе. Он предупредил, что в случае повторения агрессии эта борьба "примет гораздо более широкие масштабы".

По словам Хаменеи, события в Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, развеяли "миф о непобедимости США". Он также заявил, что те, кто рассчитывает с помощью уступок Вашингтону положить конец враждебности США по отношению к иранскому народу, "глубоко ошибаются".

Источник: ТАСС