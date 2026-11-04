МЧС РФ готово оказать содействие Азербайджану в разминировании

МЧС России готово содействовать Азербайджану в вопросах гуманитарного разминирования.

Об этом заявил глава российского министерства Александр Куренков в ходе встречи в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

«Среди широкого перечня профильных вопросов взаимодействия продолжим уделять особое внимание задачам в области гуманитарного разминирования. Сотрудники МЧС России на регулярной основе принимают участие в конференциях по данной теме, которые организуются азербайджанской стороной. В связи с этим подтверждаю готовность МЧС России продолжить сотрудничество в данном направлении, а также оказывать необходимое содействие азербайджанским специалистам в вопросах гуманитарного разминирования в случае поступления соответствующих запросов», — сказал Куренков.

Он отметил, что сотрудничество ведомств двух стран строится на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения интересов. «За годы совместной работы мы неоднократно доказали свою приверженность этим принципам и нацеленность на развитие потенциала спасательных служб России и Азербайджана», — добавил глава МЧС РФ.

Главы чрезвычайных ведомств обсудили актуальные вопросы сотрудничества и направления дальнейшего взаимодействия. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и укреплению практического сотрудничества.

Источник: ТАСС