В Азербайджане создадут Национальный план действий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по усилению борьбы с загрязнением атмосферного воздуха".

Как сообщает Report, Государственной комиссии по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха поручено в целях обеспечения системных и скоординированных мер по предотвращению загрязнения и улучшению качества атмосферного воздуха разработать и представить Президенту Азербайджанской Республики до 1 ноября 2027 года проект "Национального плана действий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха в Азербайджанской Республике на 2028-2035 годы".