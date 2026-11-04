Определился первый участник конкурса «Евровидение-2027»

Кипр первым среди стран-участниц объявил имя исполнителя, который представит страну на конкурсе песни «Евровидение-2027».

Им стал греческий певец Джордж Перрис, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт конкурса «Евровидение».

Исполнитель был выбран по итогам оценки, организованной кипрским вещателем CyBC с участием национальных и международных экспертных комиссий.

Теперь предстоит определить песню, с которой Дж. Перрис выступит на конкурсе. Кипрский вещатель объявил прием оригинальных композиций от композиторов, авторов текстов и песен, как с Кипра, так и из других стран. Заявки принимаются до 13 декабря.

Композиции, прошедшие отбор, представят в специальном телевизионном эфире. Победителя определят по итогам голосования зрителей и профессионального жюри: каждая сторона получит 50% голосов.

Джордж Перрис - греческий певец, выступающий на нескольких языках. За свою карьеру он сотрудничал с такими известными артистами, как Мишель Легран, Лара Фабиан, Пласидо Доминго, Тина Арена и Мариос Франгулис.

В декабре 2021 года Джордж Перрис был выбран Американской академией звукозаписи для участия в серии Global Spin, посвященной известным исполнителям со всего мира. Кроме того, певец является послом доброй воли ЮНИСЕФ и занимается вопросами противодействия насилию в отношении детей. Министерство культуры Франции присвоило ему звание кавалера ордена Искусств и литературы.

71-й конкурс песни «Евровидение» состоится в 2027 году в болгарском городе Бургас.

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