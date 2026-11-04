Член Конгресса США после успеха демократов выступила за импичмент Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Саммер Ли (демократ, от штата Пенсильвания) после успеха Демократической партии на промежуточных выборах заявила, что стремится добиться импичмента американского президента Дональда Трампа.

«Я хочу начать с самой верхушки — с Дональда Трампа. А затем перейти ко всем, кто причастен, кто позволял ему делать то, что он делал, или действовал с ним заодно, участвуя в незаконной деятельности», — сказала законодатель газете Politico, отвечая на вопрос о возможном импичменте.

Как отмечает издание, еще летом конгрессмен Джейми Раскин (демократ, от штата Мэриленд) говорил, что не исключает возможности отстранения президента от власти.

Но, несмотря на заявления политиков, Демократическая партия не сможет получить квалифицированное большинство голосов в Сенате и вынести импичмент, считает Politico.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс сообщил ТАСС, что отстранение президента США от власти после выборов в Конгресс остается маловероятным сценарием. По оценке аналитика, «республиканцы смогут блокировать любые попытки удалить Трампа из Белого дома».

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах законодательного органа, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года. В настоящее время большинство в Палате представителей и Сенате — у республиканцев.

Источник: ТАСС