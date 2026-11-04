В Турции за нарушение морали задержали 34 россиянок

Посольство РФ в Анкаре сообщило о задержании в ходе полицейских рейдов в турецкой столице 34 россиянок за нарушения морали и общественной безопасности.

По линии диппредставительства приняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам РФ, говорится в сообщении посольства.

«По имеющейся информации, 23 октября в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Анкары «Максим», «Хавана» и «Фоли-Бержер» были задержаны 34 гражданки России. В качестве причины ареста турецкие власти указывают нарушения морали и общественной безопасности.

В настоящее время росгражданки находятся в столичном депортационном центре «Акъюрт», с ними работает турецкий адвокат», — отмечается в релизе.

По данным дипломатов, мобильные телефоны у задержанных изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону.

«В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе. По линии посольства были приняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам, а также прояснения причин задержания и условий их содержания», — сообщили в российском посольстве.

Источник: ТАСС