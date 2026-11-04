 Забастовка во Франции: начальные школы, вузы и транспорт готовятся к масштабным протестам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Забастовка во Франции: начальные школы, вузы и транспорт готовятся к масштабным протестам

Редакция 1news14:48 - Сегодня
Читать на других языках:English
Забастовка во Франции: начальные школы, вузы и транспорт готовятся к масштабным протестам

Во Франции готовится новая общенациональная забастовка, запланированная на четверг, 5 ноября.

По прогнозам Министерства национального образования, в секторе начального государственного образования доля бастующих учителей составит не менее 17,54%.

Масштабная акция протеста, о которой было объявлено еще в начале октября, объединит работников государственного и частного секторов, а также пенсионеров. Главные требования протестующих — защита рабочих мест, повышение заработных плат и поддержка государственных служб. К общему движению планируют присоединиться старшеклассники и студенты, выражающие недовольство первичной реакцией правительства на их запросы.

По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), одного из крупнейших, старейших и наиболее влиятельных профсоюзных центров во Франции, по всей стране запланировано по меньшей мере 244 демонстрации. Железнодорожная компания SNCF предупреждает об ощутимых сбоях в движении пригородных и региональных поездов, в то время как скоростные поезда будут курсировать с незначительными отклонениями от графика.

В школах и вузах уже фиксируются аккредитованные акции. Министерство образования сообщает о блокировке 48 лицеев (около 1% от их общего числа), однако профсоюз старшеклассников оспаривает эти данные, заявляя о 500 заблокированных учреждениях. Более напряженная ситуация складывается в высшей школе: сбои в работе затронули 51 университет, что составляет более четверти всех вузов страны.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес направил телеграмму префектам и руководителям служб безопасности с требованием развернуть «надежные механизмы охраны порядка» в предстоящий «чувствительный» день. Выступая перед следственной комиссией Национального собрания, расследующей беспорядки 17 октября, министр признал прошлый «недостаток антисипации» и отметил риск одновременных вспышек протестов в разных точках, направленных на распыление сил полиции.

Источник: Franceinfo.fr

Поделиться:
422

Актуально

Общество

Туман на дорогах Азербайджана: водителей предупредили об угрозе ДТП

Общество

Круиз Москва - Баку: реальность или утопия? Мнение эксперта

Хроника

Кямран Иманов награжден орденом «Шараф»

Мнение

Возможный реванш демократов на Капитолии: что значат итоги выборов в США для Баку ...

В мире

Трамп: у США нет нужды применять ядерное оружие против Ирана

Хаменеи предупредил о более масштабном ответе при агрессии США

Член Конгресса США после успеха демократов выступила за импичмент Трампа

В Ереване вновь задержали Самвела Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

На акциях протеста во Франции задержаны более 420 человек - ОБНОВЛЕНО

Маск заявил о готовности устройства, которое может вернуть зрение даже незрячим от рождения

При ударе ВС России по Запорожской области Украины погибли 24 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Меркель объяснила свои приступы дрожи

Последние новости

Премьер-министр встретился с делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Сегодня, 18:15

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения выставки AIREX 2026 - ВИДЕО

Сегодня, 18:01

На каких дорогах Баку наблюдаются заторы?

Сегодня, 17:56

Национальное агентство кибербезопасности предупредило об атаках на системы охлаждения

Сегодня, 17:45

Жертва простила, суд отпустил: насколько безопасно такое правосудие?

Сегодня, 17:31

В Баку и ряде регионов объявлено желтое и оранжевое предупреждение

Сегодня, 17:25

В Гуманитарном колледже прокомментировали инцидент с поножовщиной между студентами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:24

Уничтожено более 10 тысяч единиц биологически активных пищевых добавок, импортированных из Турции - ФОТО

Сегодня, 17:18

Умер итальянский режиссер Тинто Брасс

Сегодня, 17:17

Новый старт: Индия и Азербайджан перезагружают отношения

Сегодня, 17:06

Стало известно о состоянии женщины и младенца, пострадавших в аварии в Бинагадинском районе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:52

Президент Пакистана поздравил азербайджанского коллегу с Днем Победы

Сегодня, 16:32

Король Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Сегодня, 16:25

В Азербайджане создадут Национальный план действий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха

Сегодня, 16:15

Круиз Москва - Баку: реальность или утопия? Мнение эксперта

Сегодня, 16:08

Кямран Иманов награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 16:05

Трамп: у США нет нужды применять ядерное оружие против Ирана

Сегодня, 15:45

Хаменеи предупредил о более масштабном ответе при агрессии США

Сегодня, 15:30

Возможный реванш демократов на Капитолии: что значат итоги выборов в США для Баку и региона? – МНЕНИЕ

Сегодня, 15:15

Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС России - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:13
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34