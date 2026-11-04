Забастовка во Франции: начальные школы, вузы и транспорт готовятся к масштабным протестам

Во Франции готовится новая общенациональная забастовка, запланированная на четверг, 5 ноября.

По прогнозам Министерства национального образования, в секторе начального государственного образования доля бастующих учителей составит не менее 17,54%.

Масштабная акция протеста, о которой было объявлено еще в начале октября, объединит работников государственного и частного секторов, а также пенсионеров. Главные требования протестующих — защита рабочих мест, повышение заработных плат и поддержка государственных служб. К общему движению планируют присоединиться старшеклассники и студенты, выражающие недовольство первичной реакцией правительства на их запросы.

По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), одного из крупнейших, старейших и наиболее влиятельных профсоюзных центров во Франции, по всей стране запланировано по меньшей мере 244 демонстрации. Железнодорожная компания SNCF предупреждает об ощутимых сбоях в движении пригородных и региональных поездов, в то время как скоростные поезда будут курсировать с незначительными отклонениями от графика.

В школах и вузах уже фиксируются аккредитованные акции. Министерство образования сообщает о блокировке 48 лицеев (около 1% от их общего числа), однако профсоюз старшеклассников оспаривает эти данные, заявляя о 500 заблокированных учреждениях. Более напряженная ситуация складывается в высшей школе: сбои в работе затронули 51 университет, что составляет более четверти всех вузов страны.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес направил телеграмму префектам и руководителям служб безопасности с требованием развернуть «надежные механизмы охраны порядка» в предстоящий «чувствительный» день. Выступая перед следственной комиссией Национального собрания, расследующей беспорядки 17 октября, министр признал прошлый «недостаток антисипации» и отметил риск одновременных вспышек протестов в разных точках, направленных на распыление сил полиции.

Источник: Franceinfo.fr