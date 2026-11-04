Король Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Служитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании монарх от имени руководства и народа Саудовской Аравии передал самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Азербайджана, пожелав главе государства крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу — дальнейшего процветания и прогресса.

В письме особо подчеркивается исключительное значение братских и партнерских связей между двумя странами, а также выражена приверженность дальнейшему расширению и укреплению двустороннего сотрудничества во всех сферах.