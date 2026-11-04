Габалинский гастрономический саммит 2026 - состоялось крупнейшее гастрономическое мероприятие страны - ФОТО

В Габалинском конгресс-центре имени Гейдара Алиева прошёл первый Габалинский гастрономический саммит.

Саммит организован по инициативе Gabala Hospitality Group — одного из ведущих участников туристической и гостиничной индустрии Азербайджана — в партнёрстве с Бюро по туризму Азербайджана. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, международные кулинарные эксперты, представители местных и зарубежных СМИ, рестораны, местные производители и профессионалы сферы туризма.

Основная цель саммита — превратить богатое кулинарное наследие Габалы, её местную продукцию и традиции гостеприимства в важную часть устойчивого развития туризма, а также продвигать регион как привлекательное направление гастрономического туризма во все четыре сезона года. В рамках мероприятия прошли стратегический форум и панельные дискуссии, а также презентация «Габалинской кулинарной коллекции».

Этот саммит является продолжением серии инициатив, выдвинутых Gabala Hospitality Group для системного развития потенциала гастрономического туризма в регионе. В преддверии саммита на протяжении октября компания реализовала инициативу «Сезон урожая» (Harvest Season Gabala). Инициатива объединила более 25 местных ресторанов, избранные фруктовые сады, фермеров, производителей и габалинский рынок. Рестораны предложили сезонные меню «от фермы к столу» на основе продуктов, выращенных в Габале, а в садах гости приняли участие в сборе различных фруктов, грецких орехов, фундука и каштанов. В ходе кампании организаторы объединили всех партнёров на единой площадке и запустили платформу TASTE.GABALA, которая позволяет туристам получать из одного источника информацию о продуктах, услугах и гастрономических впечатлениях, предлагаемых всеми участниками гастрономической цепочки Габалы.

Кампания также объединила представителей отрасли, рестораторов, шеф-поваров и другие заинтересованные стороны, заложив основу для нового сотрудничества, круглых столов и партнёрств, направленных на позиционирование Габалы как главного гастрономического направления Азербайджана. Одним из важных шагов в этом направлении стало подписание меморандума о сотрудничестве (MOU) между компанией Gabala Hospitality Group и Габалинским археологическим центром (Чухур Габала), который способствует более тесной интеграции гастрономии, культурного наследия и туристических впечатлений.

Гастрономический туризм способствует диверсификации ненефтяной экономики, укреплению связей между сельским хозяйством и туризмом, созданию новых рынков для местных производителей и росту занятости в регионе. Цель — сформировать модель, которая обеспечит сохранение большей части доходов от туризма в местной экономике и может быть применена и в других регионах.

Председатель Наблюдательного совета Gabala Hospitality Group, стратегический руководитель Инициативы по развитию гастрономического туризма в Габале Шебнем Ферман в своём вступительном слове рассказала о целях и этапах инициативы: «Цель Габалинского гастрономического саммита — привлечь в Габалу больше туристов и создать новые туристические впечатления, которые побудят их оставаться здесь дольше и возвращаться в разные сезоны. Мы рассматриваем гастрономию как одно из важных направлений этого развития. Наш подход согласуется с направлениями утверждённой Президентом Ильхамом Алиевым Государственной программы по развитию туризма на 2026–2030 годы, касающимися развития туризма в регионах и создания конкурентоспособных туристических продуктов».

Бюро по туризму Азербайджана выступило официальным партнёром саммита. Сочетание инициативы частного сектора с поддержкой государственной структуры является успешным примером государственно-частного партнёрства. Это сотрудничество способствует развитию гастрономии как самостоятельного направления туризма в Азербайджане и продвижению региональных направлений на международном уровне.

Заместитель главного исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев в своём вступительном слове рассказал о деятельности Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана в сфере развития гастрономического туризма. Рашад Алиев также отметил значение проведения в Габале в июне 2027 года 10-го Всемирного форума по гастрономическому туризму, который организуется Всемирной туристской организацией ООН (UN Tourism) с 2015 года и объединяет профессионалов туризма и гастрономии, исследователей, производителей, предпринимателей и представителей государства.

С международным докладом на саммите выступил президент организации Disciples Escoffier International по Европе Лионель Струб. Его доклад на тему «От кулинарного наследия к гастрономическому совершенству» был посвящён возможностям представления живых кулинарных традиций в соответствии с международными профессиональными стандартами. Лионель Струб также вошёл в состав жюри «Габалинской кулинарной коллекции» в качестве международного эксперта.

Disciples Escoffier носит имя знаменитого шеф-повара Огюста Эскофье, считающегося одним из основоположников современной французской кухни. Основанная во Франции в 1954 году, организация сегодня является некоммерческой профессиональной ассоциацией, объединяющей более 30 000 членов во многих странах мира. Своими основными целями организация считает передачу кулинарных знаний и навыков из поколения в поколение, развитие профессиональных стандартов и сохранение гастрономического наследия. Участие представителя столь авторитетной организации — важная возможность представить габалинскую кухню международному профессиональному сообществу.

На третьей панели саммита, посвящённой международной аудитории, выступила главный редактор парижского журнала Luxury Place Мириам Мари-Франс Ларьер. Она объяснила, почему международная пресса проявляет интерес к региональным кухням: «Редакции ищут не еду, а историю: лицо, место, эмоцию — производителя, фруктовый сад, рецепт, передаваемый из поколения в поколение». Ларьер напомнила, что на дегустациях в Париже французская публика, считающая, что знает все кухни мира, «открыла для себя изысканную, ароматную и пока ещё малоизвестную кухню».

Отметим, что 10–13 сентября 2026 года шеф-повара Gabala Hospitality Group представили габалинскую кухню в павильоне Азербайджана на выставке Village International de la Gastronomie в Париже, и эта презентация была освещена журналом Luxury Place Magazine.

В рамках стратегического форума прошли три панельные дискуссии. «Кулинарная идентичность и развитие направления» — так называлась первая панель, на которой обсуждались традиции, определяющие кулинарную идентичность Габалы, сохранение этого наследия и его превращение в туристический опыт. Участниками панели стали директор Департамента развития гастрономического и винного туризма Бюро по туризму Азербайджана Сакина Аскерова, эксперт по национальному кулинарному наследию Джейран Аскерова, основатель сети ресторанов «Габала Ханлар» Ханлар Керимов и секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева.

«От местного продукта к ресторанному столу» — вторая панель, посвящённая сотрудничеству между местными производителями, отелями и ресторанами, потребностям в поставках и более широкому включению местных продуктов в меню. На панели выступили руководитель Габалинского государственного центра аграрного развития Намиг Агаев, главный исполнительный директор Gabala Hospitality Group Рамин Гурбанов, местный производитель Сабухи Набиев и корпоративный шеф-повар Gabala Hospitality Group Эльмар Алиев.

«Продвижение габалинской гастрономии для международной аудитории» — так называлась третья панель, на которой обсуждались пути повышения интереса к Габале с помощью международных СМИ, цифрового сторителлинга, кулинарного сотрудничества и винного туризма. Наряду с Мириам Мари-Франс Ларьер в панели приняли участие менеджер международного кулинарного канала SOS Media Фидан Алиева, исполнительный директор Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана Фархад Ашурбейли и исполнительный директор винодельческого предприятия «Савалан» Джахангир Сафизаде.

Саммит завершился презентацией и церемонией подписания «Габалинской гастрономической декларации». Декларация определяет направления будущего сотрудничества в сфере продвижения кулинарного наследия, работы с местными производителями и развития Габалы как направления гастрономического туризма. Декларацию подписали представители Gabala Hospitality Group, Бюро по туризму Азербайджана, Габалинского государственного центра профессионального образования, Габалинского государственного центра аграрного развития, а также представители отелей, ресторанов и производителей.

Вторая часть саммита была посвящена презентации инициативы «Габалинская кулинарная коллекция» (Gabala Culinary Collection). Цель коллекции — определить традиционные блюда, представляющие Габалу, задокументировать их рецепты и привести их к стандартной форме, позволяющей подавать их в ресторанах с единым качеством.

В презентации приняли участие пять команд: команда Gabala Hospitality Group, команда ресторана

«Уди Оджагы» из посёлка Нидж, команда ресторана «Габала Ханлар», команда села Лаза и команда местного сообщества, представляющая традиции домашней кухни. В пяти категориях было представлено десять блюд, каждое из которых было приготовлено в вариантах трёх команд. Образцы оценивались жюри анонимно.

На следующем этапе отобранные рецепты будут адаптированы ресторанами-партнёрами к единым стандартам приготовления, подачи и качества. В течение 2027 года, вплоть до следующего Габалинского гастрономического саммита, эти блюда будут подаваться в ресторанах-партнёрах под названием «Габалинская кулинарная коллекция». Таким образом, гости Габалы смогут попробовать блюда коллекции, приготовленные по утверждённым рецептам и по единому стандарту качества.

Проведение саммита поддержали Азербайджанские Авиалинии (AZAL) и Азербайджанские Железные Дороги.

Габалинский гастрономический саммит — это не разовое мероприятие, а этап последовательной стратегии. Этот путь, начавшийся с «Сезона урожая в Габале» и продолженный саммитом и

«Габалинской кулинарной коллекцией», в 2027 году перейдёт на новый этап, когда Габала примет Всемирный форум по гастрономическому туризму UN Tourism.