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Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС России - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news15:13 - Сегодня
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Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС России - ФОТО - ВИДЕО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником Александром Куренковым, находящимся с визитом в нашей стране в связи с проведением в Баку XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщили в МЧС, министр Кямаледдин Гейдаров тепло приветствовал гостей, поблагодарил их за участие в чемпионате мира и подчеркнул значимость проведения этого престижного международного спортивного мероприятия в Азербайджане. Он выразил уверенность, что соревнования будут способствовать укреплению профессиональных связей между спасателями стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, обмену опытом и развитию пожарно-спасательного спорта.

Коснувшись поступательного развития многоплановых отношений между Азербайджаном и Россией, министр отметил успешное сотрудничество соответствующих ведомств двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями. Он рассказал об успешном взаимодействии в области повышения уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе подготовки профессиональных кадров, научно-методического сотрудничества, оперативного обмена информацией и по другим направлениям. Министр выразил уверенность, что этот визит внесёт важный вклад в расширение двусторонних связей.

В этой связи была подчеркнута важность подписанного в рамках встречи Плана совместных мероприятий с точки зрения развития взаимовыгодных отношений и расширения обмена опытом в различных сферах.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков поблагодарил за тёплый прием и отметил высокий уровень организации чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

Александр Куренков выразил удовлетворение нынешним уровнем взаимодействия между двумя министерствами, основанного на тесном сотрудничестве и взаимном доверии между Азербайджаном и Россией. Он также выразил уверенность, что проведённые в ходе визита переговоры и обмен мнениями, а также подписанный План совместных мероприятий придадут дополнительный импульс расширению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем был подписан «План совместных мероприятий между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2027–2029 годы».

Документ подписали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков.

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