​​​​​​​Строим мосты, не стены: Азербайджан и Иран – новый формат соседства

Азербайджан и Иран: Новая эра регионального доверия

Недавний визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан ознаменовал собой важную веху в двусторонних отношениях, открыв новые горизонты для сотрудничества и взаимопонимания. Этот визит, прошедший в атмосфере дружбы и конструктивного диалога, продемонстрировал взаимное стремление Баку и Тегерана к укреплению связей в различных областях.

В условиях трансформации регионального порядка и усиления необходимости в суверенной координации политики между соседними государствами встреча двух лидеров — Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана стала символом нового этапа в двусторонних отношениях.

На фоне недавних напряженностей в регионе этот визит обозначил сдвиг в сторону доверия, прагматизма и общей ответственности за безопасность и процветание региона.

Политический сигнал: соседи, а не соперники

Масуд Пезешкин, вступивший в должность президента Ирана с мандатом на обновление внешней политики в духе «регионального реализма», ясно дал понять: отношения с Баку — в числе приоритетов.

«Азербайджан и Иран связаны не только географией, но и историей. Наши отношения должны быть примером уважения и сотрудничества, а не конфронтации», — сказал он в Баку в своем заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что этот визит — доказательство того, что две страны способны преодолевать сложности и строить новую модель взаимодействия, основанную на доверии, прагматизме и региональной ответственности.

Символично, что встреча состоялась после периода охлаждения в отношениях, вызванного рядом недопониманий в 2021–2023 годах. Сегодня обе стороны говорят о новом уровне зрелости и понимания.

Экономика, транспорт и инфраструктура: обоюдный интерес

Одной из главных тем переговоров стало расширение торгово-экономического сотрудничества. Азербайджан остается ключевым логистическим узлом, через который Иран может выходить на новые рынки. Подписание меморандума по всеобъемлющему сотрудничеству в транспортной сфере, обсуждение запуска новых таможенных механизмов и временной экономической зоны на приграничной территории — шаги, имеющие долгосрочное значение.

Президент Ильхам Алиев пригласил иранские компании принять участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане. «Мы приглашаем иранские компании принять участие в них. Здесь и железные дороги, и автомобильные дороги, и коммуникационные линии, и линии электропередачи – все эти проекты сегодня входят в нашу основную повестку дня. В то же время в настоящее время на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся масштабные созидательные работы. Мы практически с нуля отстраиваем все наши села, города, которые в период оккупации Армения сровняла с землей. Поэтому там создаются большие возможности для работы, и я хотел бы, чтобы бизнесмены из Ирана, дружественной и братской нам страны, также работали в этом направлении», - сказал Ильхам Алиев.

Также обсуждалось увеличение объемов поставок электроэнергии и газа. Масуд Пезешкиан выразил заинтересованность в совместной эксплуатации энергетических объектов и транспортировке иранских углеводородов через территорию Азербайджана.

По его словам, обе страны выразили готовность к сотрудничеству во всех областях. «Наша территория и территория Азербайджана могут стать перекрестком, соединяющим Восток с Западом, Север с Югом. У нас такое географическое положение, что мы можем создать эту коммуникацию… Мы можем вместе сесть и спланировать все это. Мы можем идти вперед спокойно, уверенно, доверяя друг другу», - заявил Пезешкиан.

Безопасность и региональный порядок: роль Баку и Тегерана

С особым вниманием стороны обсудили вопросы региональной безопасности, включая ситуацию на Южном Кавказе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности.

Иран выразил полную поддержку территориальной целостности Азербайджана — позиция, которая уже не первый раз озвучивается Тегераном, но в этот раз получила особую силу в устах главы государства.

«Мы признаем суверенное право Азербайджана и дорогого азербайджанского народа на Карабах и другие территории, хозяином которых является Азербайджан. Мы верим, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и с уважением относимся к этому», - заявил президент Ирана на встрече с Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Эти заявления имеют важное значение на фоне продолжающихся дипломатических маневров Армении и попыток некоторых внешних сил внести раздор в азербайджано-иранские отношения.

Президент Ирана четко ответил им: «Мы можем создать для себя, нашего региона и наших обществ будущее, где будут царить благополучие, мир и стабильность, развитие и свобода. Мы можем сами поддерживать безопасность в регионе. Нам не нужно, чтобы кто-то посторонний пришел и создал нам безопасность… Я не верю, что на высоком уровне есть разногласия. Есть некоторые на низком уровне, и они, конечно, провоцируются извне. Они не хотят, чтобы между соседними странами с общей культурой и традициями установились здоровые отношения. Мы не должны позволить, чтобы имеющие давнюю историю здоровые отношения между нами были нарушены под различными предлогами и ухудшились», - заявил Пезешкиан.

Региональный контекст: на шаг впереди других

На фоне сложных и часто конфликтных отношений Ирана с арабским миром, Западом и Израилем, сближение с Баку демонстрирует, что Тегеран делает ставку на тех партнеров, кто способен проводить независимую и прагматичную политику. Для Азербайджана это означает усиление роли как надежного модератора региональных процессов, способного выстраивать мосты между различными центрами силы и предлагать инклюзивные решения для региональной стабильности и развития. Это также подчеркивает зрелость внешней политики Баку, умело балансирующей между различными интересами и выстраивающей взаимовыгодные отношения со всеми ключевыми игроками региона, не поддаваясь внешнему давлению и ставя во главу угла национальные интересы и долгосрочную стабильность Южного Кавказа.

Проведем сравнение с другими странами региона.

Армения продолжает терять позиции в Иране, несмотря на попытки лоббирования, что обусловлено как геополитическими реалиями, так и фокусом Тегерана на развитие связей с более влиятельным и стратегически важным Азербайджаном.

Турция — традиционный союзник Баку воспринимает сближение Ирана и Азербайджана как стабилизирующий фактор, видя в этом потенциал для снижения напряженности и развития региональных экономических проектов, в которых Анкара также заинтересована.

Россия внимательно следит за процессом и публично одобряет укрепление регионального сотрудничества без вовлечения западных посредников.

Таким образом, углубление азербайджано-иранских связей способствует формированию более устойчивого и предсказуемого регионального порядка, основанного на принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения суверенитета.

Мягкая сила и культурная дипломатия

Не остались в стороне также вопросы культуры и образования. Президенты договорились активизировать гуманитарный обмен, включая совместные академические программы, взаимные визиты религиозных деятелей и развитие ирано-азербайджанского диалога на платформе исламской солидарности.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул:

«Наши отношения — это не только экономика и политика. Это и духовное родство, культура, уважение к общей истории. Мы заинтересованы в том, чтобы молодое поколение знало и ценило эту общность».

В целом, визит Масуда Пезешкиана в Баку стал не просто началом новой главы в двусторонних отношениях. Он стал частью более широкой картины, в которой Южный Кавказ перестает быть объектом соперничества великих держав и становится пространством суверенной региональной кооперации.

Азербайджан и Иран нашли общий язык на платформе взаимных интересов. И теперь — не только мост через Араз, но и политическая «переправа» между двумя странами — стала реальностью.

Как резюмировал Пезешкиан: «Мы открыли путь не только для грузов, но и для будущего. И это будущее мы будем строить вместе».