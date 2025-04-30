Обсуждены приоритетные направления совместной деятельности с Италией

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром по делам предприятий и продукции Made in İtaly Адольфом Урсо.

В ходе встречи было подчеркнуто развитие экономического сотрудничества на основе дружбы и стратегического партнерства и что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Отмечено, что многие итальянские компании успешно работают в нашей стране в промышленности, транспорте, строительстве, торговле, сфере услуг и других областях. Было подчеркнуто, что имеются широкие возможности для дальнейшего укрепления экономических отношений.

Состоялся обмен мнениями сторон по вопросам расширения сотрудничества в торговле, промышленности и других сферах, сотрудничества субъектов предпринимательства, взаимных инвестиционных проектов.