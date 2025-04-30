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Между Азербайджаном и Кувейтом подписана совместная декларация по итогам 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству - ФОТО

First News Media22:00 - 30 / 04 / 2025
Между Азербайджаном и Кувейтом подписана совместная декларация по итогам 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству - ФОТО

В рамках взаимных обязательств по укреплению двусторонних связей между Азербайджаном и Кувейтом 30 апреля в Кувейте состоялось 3-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Государством Кувейт.

Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Государства Кувейт Абдуллы Али аль-Яхьи при участии представителей обеих стран.

Об этом сообщили в МИД.

Отмечается, что основная цель заседания состояла во всестороннем укреплении и развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Кувейтом на всех уровнях. Эти отношения основаны на взаимном уважении и интересах, а также на координации по вопросам, представляющим обоюдную значимость. Совместная комиссия по сотрудничеству, действующая между правительствами двух стран, служит устойчивой платформой для диалога в направлении усиления совместных экономических приоритетов и долгосрочного партнерства.

Стороны подчеркнули наличие общего видения в отношении долгосрочного развития связей между двумя дружественными странами и укрепления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности, в сфере энергетики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, высоких технологий, транспорта, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, образования, здравоохранения, туризма, медиа и спорта. Также была отмечена важность конкретных шагов и координации действий для укрепления двусторонних отношений.

Комиссия пришла к договоренности о необходимости реализации дополнительных мер по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, поддержке совместных промышленных и технологических инициатив, а также совершенствованию логистических услуг для упрощения торгового обмена между Азербайджаном и Кувейтом. Кроме того, комиссия обсудила возможности расширения сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в нефтегазовой отрасли, и отметила важность определения совместных инициатив в области чистой энергии, способствующих долгосрочной диверсификации экономических ресурсов.

Кувейтская сторона поздравила Азербайджан с успешным председательством на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), подчеркнув, что проведение столь значимого международного мероприятия с участием представителей со всего мира является свидетельством особого положения Азербайджана на международной арене и его ведущей роли. Комиссия приветствовала организационные меры по созданию благоприятных условий для успеха конференции. Стороны высоко оценили сотрудничество и взаимную поддержку в рамках многостороннего партнёрства на различных международных форумах.

Азербайджан высоко оценил усилия Кувейта, председательствующего на текущей сессии Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в контексте сотрудничества между Азербайджаном и странами Персидского залива. Стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество по данным вопросам и реализовать Совместный рабочий план между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Азербайджанской Республикой на 2024-2028 годы.

Были обсуждены многочисленные вопросы регионального и международного характера, требующие внимания, подчеркнута важность поддержки усилий по обеспечению международной безопасности и мира, а также необходимость урегулирования конфликтов в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права. Подчеркивалась неизменная приверженность Азербайджана и Кувейта взаимному признанию суверенитета и территориальной целостности.

В завершение 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Государством Кувейт был подписан утвержденный протокол заседания, включающий механизмы мониторинга, приложения в виде совместной дорожной карты на ближайшие два года. Документ охватывает стратегическое сотрудничество между всеми профильными структурами обеих стран, рамки взаимодействия, конкретные процедуры, а также срок на 2025-2027 годы. Кроме того, были подписаны соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, а также несколько программ деятельности в сферах спорта, культуры и туризма.

В заключение стороны договорились провести 4-е заседание Совместной комиссии в 2027 году в столице Азербайджана - городе Баку.

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