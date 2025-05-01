Новое массовое захоронение обнаружено в освобожденном Ходжалы - ФОТО

В освобожденном от оккупации Ходжалинском районе обнаружено очередное массовое захоронение.

Как сообщает 1news.az, третье массовое захоронение найдено на участке дороги Аскеран-Ханкенди, проходящем через Ходжалинский район.

Заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самадов сообщил, что в обнаруженном захоронении находятся останки как минимум 7 мирных жителей.

Предполагается, что останки принадлежат жителям, погибшим во время Ходжалинской трагедии.

Представители соответствующих структур совместно с местными и иностранными журналистами провели осмотр массового захоронения.

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли