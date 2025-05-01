Новое массовое захоронение обнаружено в освобожденном Ходжалы - ФОТО
В освобожденном от оккупации Ходжалинском районе обнаружено очередное массовое захоронение.
Как сообщает 1news.az, третье массовое захоронение найдено на участке дороги Аскеран-Ханкенди, проходящем через Ходжалинский район.
Заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самадов сообщил, что в обнаруженном захоронении находятся останки как минимум 7 мирных жителей.
Предполагается, что останки принадлежат жителям, погибшим во время Ходжалинской трагедии.
Представители соответствующих структур совместно с местными и иностранными журналистами провели осмотр массового захоронения.
Гафар Агаев
Фото: Надир Ибрагимли
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